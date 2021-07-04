الفنانة المصرية وداد حمدي.. أشهر خادمة بالسينما ماتت بسبب 250 جنيها

المصدر: البيان

يصادف أمس السبت ذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة وداد حمدي، أشهر خادمة فى السينما المصرية من مواليد 3 يوليو عام 1924، ولدت في كفر الشيخ وعاشت بصحبة عائلتها في المحلة الكبرى، بحكم عمل والدها في شركة الغزل والنسيج هناك.

تعرض والد وداد حمدي لأزمة مالية بعد خروجه على المعاش أثرت على العائلة بأكملها، فسافرت للقاهرة للبحث عن عمل وعاشت في منزل عمها بمنطقة السيدة زينب.

لم يكن التمثيل هدفها في البداية، لكن كان هدفها هو إبراز موهبتها الغنائية فكانت تحب الطرب والغناء وحاولت تقديم موهبتها على بعض المسارح لكنها فشلت.

بعد دخولها عالم التمثيل حاولت البحث عن منزل لتسكن فيه بعد حدوث مشاكل مع عمها بسبب عودتها متأخرة من التصوير.

اشتهرت بدور الخادمة في معظم أفلامها وكان أبرز هذه الأفلام هي، الزوجة 13، إشاعة حب، ثورة المدينة، ورد الغرام.

تزوجت مرتين، الأولى من الموسيقار محمد الموجى، والثانية من الفنان محمد الطوخي، وأشيع زواجها من صلاح قابيل وإنجابها منه لكن نجل الأخير نفى هذه الشائعة، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

توفيت الفنانة وداد حمدي في 26 مارس عام 1994 وقُتلت بسبب 250 جنيها بعد أن قتلها "ريجيسير" وهو الشخص الذي يعتبر همزة الوصل بين المخرج والمنتج من جانب والفنانين من جانب آخر.