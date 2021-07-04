النجم البوليودي سينغ يدير برنامج مسابقات تلفزيونياً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

سيظهر نجم بوليوود، رانفير سينغ، أول مرة على التلفزيون في برنامج مسابقات على «كولورز تي في» والذي سيتم بثه أيضاً على خدمات بث المحتوى عبر الإنترنت، «فوت» و«جيو سينما».

عرض المهارات

وبالمناسبة، نقلت مواقع هندية عن النجم الشهير قوله: «في رحلتي فناناً، كانت لدي دوماً رغبة في التجربة والاستكشاف»، موضحاً: لقد أعطتني السينما الهندية كل شيء بلا شك، فقد كانت منصة بالنسبة لي لأتفوق وأعرض مهاراتي ممثلاً، وكنت محظوظاً بالحصول على قدر هائل من الحب من شعب الهند. الآن أتطلع للتواصل مع هذا الشعب بطريقة فريدة وجذابة للغاية من خلال ظهوري التلفزيوني أول مرة مع برنامج ذا بيغ بيكتشر.

وحسب المصادر نفسها، سيختبر عرض المسابقة القدرات المعرفية والذاكرة المرئية للمتسابقين الذين سيتعين عليهم الإجابة عن 12 سؤالاً بمساعدة ثلاثة خطوط شريان نجاة للفوز بالجائزة. وتفيد التوقعات بإطلاق البرنامج الشهر المقبل، وقد أفادت نينا الافيا جايبوريا، في شركة فياكوم 18 المالكة لفوت بالمناسبة: نحن نكسر الحدود الجديدة للترفيه، ومتحمسون للغاية للإعلان عن أحد أكبر عروض المسابقات المختلفة، ذا بيغ بيكتشر.

أما بالنسبة إلى الفنان رانفير، فأوضحت جايبورا: نتطلع إلى تقديم هذا العرض الفريد للغاية لمشاهدينا والذي سيديره النجم رانفير سينغ. إنه رمز شبابي مستقل، صنع مكانة من خلال العمل الجاد الخالص والتميز في حرفته. كما أن جاذبيته الشبابية تجعله مناسباً تماماً للعرض، ونحن على يقين من أن حماسته وسحره سوف يأسران شعب الهند.