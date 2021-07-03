الصحة المصرية تكشف تطورات جديدة حول حالة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان

كشف محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية أن الفنانة دلال عبد العزيز بدأت تتماثل للشفاء.

وقال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر خالية من متحور دلتا بلس وهذا الأمر ليس كلاما وإنما أرقام على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مصر حاليا تقوم بتسجيل عدد إصابات أقل من 20% من التى كانت تسجل فى ذروة الموجة الثالثة.

واكد أن آخر المعلومات لديه أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء، ولكنها لا تزال فى حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعي - غير النافذ - أى بدون استخدام أنبوبة حنجرية.

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم "إننا حاليا فى نهاية الموجة الثالثة، ونأمل بفضل الله والتزام المواطنين، بعدم الذهاب إلى الموجة الرابعة" ، مضيفا أنه لم يثبت حتى الآن أن الأحوال الجوية لها تأثير على فيروس كورونا، مؤكدا أن اللقاحات التي ستستخدمها للحوامل هي نفس اللقاحات الموجودة، ولكن بعد إجراء بعض الدراسات عليه، ويهمنا قبل الفاعلية درجة الأمان.