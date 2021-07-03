فنان مصري يدخل موسوعة "غينيس" في السباحة

المصدر: البيان

حقق الفنان المصري أحمد حاتم رقماً قياسياً في رياضة السباحة، عبر مشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة في بطولة موسوعة جينيس لسباق التتابع 100×50م.

وقال حاتم، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع قناة "الحدث اليوم"، إنه شارك في بطولات الجمهورية للسباحة منذ طفولته، لكنه توقف عنها منذ سن 16 عاماً، ثم انشغل بالتمثيل لاحقاً، إلى أن هاتفه بعض الأصدقاء في نادي الصيد يطلبون منه المشاركة مع الفريق في السباق الذي ينظمه النادي لتحطيم الرقم القياسي بموسوعة "غينيس".

وأضاف: "طبعاً كنت مبتمرنش بقالي كتير، ومش في أحسن حالاتي، وبالتالي حاولت أتمرن فترة قصيرة جداً عشان مبقاش عبء عليهم، يعني والحمد لله كنت مبسوط أنهم كلموني، وإني شاركت ونجحنا في النهاية، خاصة إن ده حدث كبير صعب يتكرر بنفس تفاصيله".

وأوضح أن الفريق مكون من 100 سباح من مدن مصر المختلفة، في سباق 50 متر حرة تتابع، منوهاً بأن الفريق ضم لاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر أن الفريق استطاع في النهاية تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم منتخب السباحة الإنجليزي عام 2019 في زمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية، لافتاً إلى أن المنتخب المصري حقق الإنجاز في زمن قدره 42 دقيقة و12 ثانية.

يُذكر أن أحمد حاتم شارك أخيراً في مسلسل "ليه لأ؟!" الذي تعرضه منصة "شاهد"، إلى جانب النجوم: منة شلبي، ومراد مكرم، ودنيا ماهر، وسارة عبد الرحمن، إضافة إلى الطفلين: منى أحمد زاهر، وسليم مصطفى، والعمل من تأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وإخراج مريم أبو عوف.