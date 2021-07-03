الأمن المصري يوضح سبب إغلاق مسرح أشرف عبد الباقي

المصدر: البيان

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية السبب وراء قرارها إغلاق مسرح الفنان أشرف عبد الباقي في الساحل الشمالي.

وأوضح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن مجلس مدينة العلمين منح الفنان أشرف عبد الباقي رخصة الإشغال للمسرح بشرط استيفاء تراخيص وتصاريح الحماية المدنية والسلامة من قِبل الأجهزة الأمنية المعنية، وذلك بحسب ما ذكرت "بوابة أخبار اليوم".

كان قرار الغلق صدر قبل بدء العرض الأول لمسرحية "ليلة العمر"، إذ تم فصل التيار الكهربائي إلى حين استكمال الإجراءات والاشتراطات التي تؤمِّن حركة المرور ووجود الجمهور داخل المسرح.

ويشارك في بطولة المسرحية، إلى جانب أشرف عبد الباقي، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم: علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.