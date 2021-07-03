الإعلامي محمود سعد يكشف تطورات صحة زميله وائل الإبراشي

المصدر: البيان

كشف الإعلامي محمود سعد عن تطورات الحالة الصحية لزميله وائل الإبراشي.

وقال سعد، خلال تقديم برنامجه "باب الخلق" أمس على شاشة قناة "النهار"، إن آخر مكالمة جمعت بينه وبين الإبراشي شعر فيها بأنه ما زال متعباً.

وأضاف أنه تجاوز المراحل الصعبة، لكنه يتحدث بصعوبة.

ونصح سعد جمهوره بالاهتمام بصحتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الاستخفاف بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيراً إلى أن الإصابة بالمرض تترك أثراً حتى بعد الشفاء.

يُذكر أن وائل الإبراشي كان قد خضع للعلاج بأحد المستشفيات منذ ديسمبر الماضي، بسبب إصابته بكورونا التي أدت إلى تأخر حالة رئتيه، الأمر الذي أجبره على التوقف منذ 6 أشهر حتى الآن عن تقديم برنامجه "التاسعة" على التلفزيون المصري.