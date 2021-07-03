حقيقة إصابة الفنانة المصرية ليلى طاهر بكورونا

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية ليلى طاهر عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، بعد تداول أنباء عن إصابتها به.

وأوضح الفنانة المصرية أنها أصيبت بفيروس كورونا منذ شهرين، ودخلت مرحلة العزل، ولكنها حاليا شفيت تمام، مؤكدة أنها بصحة جيدة.

ونفت الفنانة الفنانة المصرية، عزة لبيب، كل الأخبار المتداولة حول إصابة ليلى طاهر بالفيروس، موضحة أن "ليلى طاهر بالفعل أصيبت بفيروس كورونا منذ شهرين ودخلت العزل لمدة 12 يوما، ولكنها خرجت وشفيت تماما، وحاليا بصحة جيدة، وتخرج معهم، وتمارس حياتها بشكل طبيعي"، حيث أن عزة لبيب متزوجة من أحمد الشربيني، رئيس المعهد القومي للاتصالات، وهو ابن الفنانة ليلى طاهر. وفقا لليوم السابع.

وكان الإعلامي المصري، محمود سعد، قد كشف في وقت سابق عن إصابة الفنانة ليلى طاهر، بفيروس كورونا.