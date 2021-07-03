ورشة تدريبية لكتابة السيناريو السينمائي

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع مؤسسة فن – الفن الإعلامي للأطفال والناشئة.

ورشة تدريبية افتراضية بعنوان «كتابة السيناريو السينمائي» ضمن برنامج صناعة الفيلم. قدم الورشة التي أقيمت عبر تقنيات الاتصال المرئي، المخرج عبيد الحمودي، الذي أشار إلى أنه أحد خريجي ناشئة الشارقة منذ ما يقارب 12 عاماً، وتعلم فيها العديد من المهارات والخبرات التي أهلته إلى أن يشارك بفيلم سينمائي في منصة «نتفليكس» العالمية.

وأعرب الحمودي عن سعادته بتقديم الورشة لأهميتها في إتاحة الفرصة له في مشاركة خبراته ومهارته مع أقرانه الشباب، للمساهمة في نقل المعرفة، وبما يضمن استمرارية التعلم وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أهمية الشغف في الوصول إلى الهدف.

وتطرق الحمودي إلى مجموعة من المحاور المهمة منها الصفحة البيضاء وأهميتها في تدوين جميع الأفكار قبل كتابة السيناريو الذي يُعد الركيزة الأساسية في صناعة الأفلام، إضافة إلى العصف الذهني مع الأشخاص المقربين من الكاتب حول فكرة الفيلم ومفهومه والهدف منه، وأن تكون فكرة الفيلم غير مماثلة لأفكار الأفلام المطروحة في الساحة الفنية.

وناقش الحمودي مجموعة من التساؤلات عن الفيلم ومصادر الإلهام، والشخصيات المميزة وماضيها وتفاصيلها وتطورها وكيف تتحدث ومسارها، لافتاً إلى أهمية تحديد الصفات والسمات التي يود كاتب السيناريو أن يبرزها الشخصية الرئيسة لفيلمه.