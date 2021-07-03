حسابات النجوم على مواقع «التواصل» عيون على الجانب الاجتماعي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تخف حدة نشاط النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم تقتصر فقط على استعراض أنشطتهم الفنية وأعمالهم، وإنما تجاوزتها نحو الجانب الاجتماعي، ففي الوقت الذي بدا فيه الفنان سلطان النيادي بصحة أفضل، تستعد ميساء مغربي للسفر إلى ألمانيا من أجل العلاج، فيما انتشرت موضة «شعر كرويلا» بين النجمات العربيات.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بثلة من التغريدات، حيث كانت البداية من حساب الفنانة أحلام التي بدت نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما بدت أكثر اهتماماً بألبومها الأخير.

حيث أعادت نشر مجموعة من أغنياته، مرفقة إياها بإطلالات مختلفة اتسمت بالهدوء والجمال، في المقابل، أعادت أحلام نشر مقطع مصور يظهر دخول الفنانة نوال الكويتية إلى خشبة المسرح خلال مشاركتها في حفلات الرياض، وعلقت عليها أحلام بالقول: «نورت أختي الغالية.. كلنا معك».

أغنية جديدة

أما الفنان فايز السعيد، فأطلق عبر حسابه على «انستغرام» أغنيته الجديدة «حرمت عيني» وهي من كلمات الكويتية نهى نبيل، حيث جاءت الأغنية التي حصدت 400 ألف استماع على «يوتيوب»، وفاءً بالوعد الذي قطعه فايز السعيد على نفسه، بأن يتم تلحين وتجهيز الأغنية في غضون 48 ساعة، حيث استطاع أن ينجزها في وقت قياسي، تاركاً لها العنان لتتصدر الترند.

في المقابل، لا تزال حالة الفنان سلطان النيادي الصحية، مدار اهتمام زملائه النجوم، فبعد قيام الفنان سعيد السعدي وزميله سعيد سالم بنشر مقاطع مصورة أكد ا فيها استقرار الحالة الصحية للنيادي، نشرت الفنانة هيفاء حسين، صوراً تجمع سلطان النيادي مع الفريق الطبي المشرف على حالته.

وعلقت عليها بالقول: «الحمد لله رب العالمين، خبر أثلج قلوبنا، الفنان والمنتج سلطان النيادي قام بالسلامة»، وتمنت له دوام الصحة والعافية. وفي السياق ذاته، أعلنت الفنانة ميساء مغربي، عن نيتها السفر إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لمجموعة فحوصات طبية بهدف التعرف على أسباب الوعكة الصحية التي تعرضت لها أخيراً، ودخلت على إثرها إلى المستشفى، الأمر الذي أدى إلى تأخر إطلاق خط الأزياء الذي يحمل اسمها، والذي كان من المفروض أن يتم إطلاقه في يونيو الماضي.

عودة للمسرح

على مستوى المسرح، تستعد الفنانة إلهام الفضالة، للعودة إلى الخشبة بعد طول غياب، حيث تلعب بطولة المسرحية الكوميدية «جناب الماما» والتي يشارك فيها أسامة المزيعل وغادة الزدجالي وطارق العلي والفنان عبد الله الحمادي وإيمان فيصل والفنانة نوف السلطان، وهي من تأليف الكاتبة مريم القلاف وإخراج محمد جمال الشطي.

بمجرد شعورها بتعرض حسابها على «تويتر» للاختراق، نشرت الفنانة الدكتورة عبير الجندي، عبر «أنستغرام» إعلاناً، تؤكد فيه إخلاء مسؤوليتها عن الحساب «المزور»، مبينة أنه تعرض للاختراق. وكتبت: «مزور ينتحل شخصيتي في تويتر.. أخلي مسؤوليتي تماماً عن أي تعامل معه أو ما يصدر من خلال هذا الحساب.. لذا وجب التنويه». وأضافت: «صاحب الحساب المزيف.. انتظِر المباحث الإلكترونية والمساءلة القانونية».

صبغ الشعر

إطلالة الممثلة إيما ستون في فيلمها الأخير «كرويلا»، يبدو أنها تحولت إلى «موضة»، حيث بادرت الفنانة الكويتية هنادي الكندي، إلى صبغ شعرها بلونين أسود وأبيض.

وقامت بنشر صورتها على «أنستغرام»، والأمر كذلك انسحب أيضاً على لجين عمران، والتي قامت هي الأخرى بنشر صورتها بـ «اللوك الجديد» على «أنستغرام». على ذات الدرب، سارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، حيث نشرت عبر حسابها على «أنستغرام» صورتين لها ولابنتها تاليا.

حيث ظهرت فيها تاليا مرتدية باروكة شعر سوداء اللون، وكشفت سيرين أنها قامت بإلباس ابنتها «الباروكة» التي ارتدتها في مسلسل «دور العمر»، وذلك لتظهر إن كانت تشبهها أم لا، وعلقت سيرين بالقول: «بما إنه الجميع يشبهها لفريد (زوجها)، لبستها الشعر المستعار الذي ارتديته في مسلسل «دور العمر»، كمحاولة لمعرفة إن كانت تشبهني».

عيد ميلاد

من جهة ثانية، قام الفنان عاصي الحلاني بتهنئة نجله الوليد الحلاني بمناسبة يوم ميلاده، حيث نشر عبر «أنستغرام» صورة تجمعه برفقة زوجته كوليت بولس الحلاني وابنه، وأرفقها بتعليق قال فيه: «عقبال المئة سنة يا شمعة بيتنا ونور حياتنا نحبك»، ورد عليه الوليد بالقول: «حبيب قلبي يا أبو الوليد الله يخلي لي اياك».

أما الفنان منذر رياحنة، فنشر عبر «أنستغرام» أحد مشاهد فيلمه «الحارة» للمخرج باسل غندور، وعلق عليه: «عرض عالمي أول للفيلم الأردني «الحارة» (الزقاق سابقاً) في الدورة الـ 74 من مهرجان لوركانو السينمائي، في ساحة بياتزا غراندي العريقه، مبروك لكل فريق العمل»، من جانبه، عبر الفنان أحمد الفيشاوي عن سعادته لحضور فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، وكتب عبر حساباته على «التواصل الاجتماعي»:

«أمس حضرنا فيلم «مش أنا» وانبسطنا جداً، وأنا فرحت أنني قابلت أصدقاء عمري تامر حسني البطل الفولاذي، والمنتج الفنان أحمد الدسوقي، وأيضاً عمرو أديب.. حيث اجتمعنا في ليلة من الحب والود وأكيد السينما».