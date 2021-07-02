الجزائر تودّع 3 قامات ثقافية في يوم واحد

المصدر: البيان

فجعت الجزائر برحيل 3 شخصيات من أكبر القامات في مجالات الإعلام والثقافة والفن.

وودعت الجزائر اليوم الجمعة، الراحلون الثلاثة وهم الإعلامي والمثقف سليمان بخليلي، والباحث والناقد حاج ملياني، والفنانة التشكيلية خديجة حمسي، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا. وفقا لسكاي نيوز.

وقد شكل خبر رحيل بخليلي صدمة كبيرة للرأي العام، ونعته كل وزارتي الثقافة والاتصال تقديرا لمساره وإسهاماته.

وفي آخر كلمات نشرها صاحب البرنامج الشهير "خاتم سليمان" عبر صفحته في "فيسبوك"، طالب بخليلي متابعيه بالدعاء له، وقال: "اطمئنوا، فأنا في عناية الله تعالى ورعايته مفروقا بكتاب الله في صدري، محاطا بتضرعاتكم وأدعيتكم التي تصلني من كل مكان".

ولم تمض ساعات قليلة على كتابته لهذا المنشور، حتى انتشر خبر رحيله كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل، وقد كان من المفترض أن يدخل اليوم في المرحلة الثالثة من العلاج حيث كان يرقد منذ أسبوع بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة الجزائرية.

ويعتبر بخليلي واحدا من أبرز الإعلاميين الجزائريين، وهو من مواليد 1963بمدينة بسكرة، وقد قدم العديد من البرامج منها "وهديناه النجدين" و"زدني علما"، وهي برامج ثقافية وفكرية هادفة، وذاع صيته في تسعينيات القرن الماضي بتقديمه لبرنامج "خاتم سليمان".

وتحولت صفحات المثقفين في الجزائر إلى صوان للعزاء، بسبب جائحة كورونا، التي خطفت في اليوم ذاته البروفيسور حاج ملياني عن عمر 70 سنة.

ويعتبر ملياني واحدا من أبرز النقاد والأكاديميين المتخصصين في الشأن الثقافي، وقد أثرى المكتبة الوطنية بعدة مؤلفات، وسخر الراحل جهده لخدمة التراث اللامادي والهوية والأنثربولوجيا، مخلفا وراءه رصيدا معرفيا كبيرا للطلبة والباحثين في التراث.

ووصف الشاعر الجزائري عاشور فني ملياني بـ"القيمة العلمية والقامة البحثية والإنسان الذي أوتي محبة الناس".

وكتب الروائي الجزائري أمين الزاوي: "مات الحاج ملياني، صديق وزميل منذ عام 1985، من أكثر المثقفين نشاطا في الجزائر. مفكر في المجال والتفكير، مات الحاج ملياني والمشهد الثقافي والأكاديمي في حداد. أنا مصدوم ومذعور وداعا يا صديقي".

ومن جهة أخرى، حملت عطلة نهاية الأسبوع أخبارا حزينة لعالم الفن التشكيلي، حيث ودعت الجزائر الفنانة الشهيرة خديجة حمسي، التي شرفت بلادها في عدة مناسبات دولية، وفي رصيدها أكثر من 40 سنة من العمل على ترقية الهوية الأمازيغية.

وتعتبر حمسي واحدة من أبرز الفنانات اللواتي ساهمن في الترويج للثقافة الأمازيغية، وهي التي أشرفت على تصميم ملابس أهم الأفلام الجزائرية الناطقة باللغة الأمازيغية وأبرزها على الإطلاق فيلم "جبل باية" للمخرج الراحل عز الدين مدور.