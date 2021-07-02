كيف رد محمد رمضان على وصف حسين فهمي له بـ"الواد التقيل"؟

المصدر: البيان

رد الفنان محمد رمضان على كلام الفنان حسين فهمي بعد وصفه له بـ"الواد التقيل".

وكتب رمضان، عبر حسابه على إنستغرام: "النجم الكبير حسين فهمي.. أعتز بشهادتك وبأنك ضد التفرقة العنصرية، لكي تُهدي لقب الواد التقيل، لصاحب بشرة سمراء.. أعوذ بالله من كلمة أنا".

وكان الفنان حسين فهمي، قال في تصريحات صحفية عن محمد رمضان: "موهوب، وقدر يجمع جمهورًا رائعًا وكبيرًا حواليه، وبقوله يا واد يا تقيل".

واشتهر حسين فهمي بلقب «الواد التقيل» منذ لقبته به سعاد حسني في فيلم «خلي بالك من زوزو» وغنت له الأغنية الشهيرة «يا واد يا تقيل».