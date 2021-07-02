نجل الفنان الراحل يونس شلبي: والدي توفي بسبب كرة القدم

المصدر: البيان

كشف عمر شلبي، نجل الفنان المصري الراحل يونس شلبي، عن السبب الحقيقي لوفاة والده، موضحاً أن كرة القدم كانت وراء النهاية الحزينة لحياته.

وقال عمر، خلال لقائه أول من أمس في قناة "النهار"، إن والده أصيب بجلطة بعد خسارة نادي الزمالك في إحدى مبارياته أمام النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه كان زملكاوياً متعصباً.

وأضاف أن المباراة كانت في نهائي كأس مصر وانتهت بفوز الأهلي 4 / 3، مؤكداً أن الخسارة أصابته بجلطة في جزع المخ نتيجة الحزن الشديد.

وذكر أنه لم يرَ أحداً يحب الزمالك كوالده، لافتاً إلى أنه أجرى مداخلة تلفزيونية بعد تلك المباراة وانفعل بشكل غير طبيعي.

كان الفنان الكوميدي الشهير يونس شلبي قد رحل عن عالمنا سنة 2007، بعد مسيرة فنية تضمنت الكثير من العطاء الفني ومحبة الجماهير.