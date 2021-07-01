بعد إلغاء متابعة محمد رمضان وتامر حسني .. هل تعتزل حلا شيحة الفن؟

المصدر: البيان

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة التكهنات حول قرب اعتزالها الفن مرة أخرى بعدما ألغت متابعة الفنانين محمد رمضان وتامر حسني على موقع إنستغرام رغم أنها شاركت الأخير في فيلم "مش أنا".

وغابت الفنانة حلا شيحة عن العرض الخاص لفيلم " مش أنا"؛ حيث انتشرت معلومات بوجود خلاف بينها وبين تامر حسني بسبب ترتيب وجودها على التتر؛ فيما قال البعض ان زوجها معز مسعود هو السبب في ذلك.

حلا شيحة تجاهلت أي أخبار عن الفيلم، ولم تشارك بصورة واحدة من العمل أو تنشر البرومو الذي من المفترض أنها كانت في انتظاره منذ سنوات كما أعلنت من قبل.

من اللافت أيضاً حذف حلا شيحة صورها الترويجية لفيلم مش أنا والتي كانت قد نشرتها من قبل عبر إنستغرام، وهو ما دفع البعض للتساؤل مجدداً هل يأتي هذا التجاهل بسبب وازع ديني جعلها تعاود التفكير في الاعتزال مرة أخرى أم أن تجاهل الترويج للفيلم نابع من خلاف خفي مع تامر حسني؟