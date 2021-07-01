قرار جديد من نقابة الموسيقيين المصريين بشأن منع حمو بيكا من الغناء

المصدر: البيان

أصدرت نقابة الموسيقيين المصرية اليوم، تعليمات جديدة، لمتابعة تنفيذ قرار منع مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء في الحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء، ومخاطبة بعض الجهات منها "يوتيوب" و"فيسبوك".

وأكد طارق مرتضى متحدث نقابة الموسيقيين، على ملاحقة بيكا وبعض المطربين، ببلاغات رسمية حال اختراقهم للقرار الصادر.

وأضاف مرتضى أن كل من يخالف القرار سيتعرض للمساءلة القانونية، وكذلك كل من يتعاقد معهم لإحياء حفلات.

وأشار إلى إرسال النقابة خطابات رسمية بالفعل، لإدارة "يوتيوب" و"فيسبوك" لمنع التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات في إجراء جديد بعد قرار إيقافهم ومنع التعامل معهم.

وقررت نقابة الموسيقيين المصريين، السبت الماضي، منع مطرب المهرجانات حمود بيكا من الغناء، ووقف إصدار أي تصاريح عمل له في مصر، بما في ذلك إحياء الحفلات الغنائية، وذلك بسبب عدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة.

جاء القرار بعدما تحدى بيكا قرارات نقابة الموسيقيين، وأحيا حفلا غنائيا، يوم الخميس قبل الماضي، على أحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، دون حصوله على أي تصاريح بالغناء، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وتحققت النقابة من المسؤول عن منح التصريح لحمو بيكا بالغناء في الحفل، وكشفت، في شهر يناير الماضي، عن أنها تدرس منع المطرب الشعبي حمو بيكا من الغناء على "يوتيوب"، مؤكدة أنه رسب في اختبار الأصوات بالنقابة.