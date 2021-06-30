أزمة صحية تلجئ ميساء مغربي للسفر إلى ألمانيا

المصدر: البيان

أعلنت الفنانة المغربية ميساء مغربي عن سفرها إلى ألمانيا إثر مرورها بأزمة صحية.

وقالت ميساء، خلال حوارها في "برنامج ET بالعربي"، إنها أجَّلت إطلاق خط الأزياء الخاص بها بسبب ظروف صحية، إذ خرجت من أحد المستشفيات بعد تلقيها العلاج.

ولم تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية، موضحةً أن الهدف من رحلتها العلاجية الاطمئنان على صحتها ومعرفة طبيعة مرضها.

وأكدت أن الأمر لا يستدعي قلق محبيها، متمنيةً أن تمر تلك الأزمة بخير.

يُذكر أن آخر أعمال ميساء مغربي كان فيلم "321 أكشن" نهاية عام 2020، وهو من تأليفها وبطولتها، وإخراج شادي الرملي.