المصدر: تونس ـ البيان

أعلن اليوم الأربعاء عن وفاة الفنان التونسي أشرف جرمانة متأثراً بفيروس كورونا.

وقال مصدر من أسرة الفنان الراحل إنه لفظ أنفاسه الأخيرة عن عمر لا يتجاوز 42 عاماً بعد أيام قضاها في غرفة الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة قبل نقله إلى المستشفى.

ويعتبر أشرف من أبرز نجوم الأغنية الشعبية في تونس حيث قدم منذ أواخر التسعينيات عشرات الأغاني الناجحة، ونال شهرة واسعة بأغنيته «خاينة وماعاد نصافيك» التي راجت في الخليج والمشرق العربي بداية من العام 2009 بصوت الفنان السعودي راشد الماجد والمطربة المغربية أسماء المنور. وكان أشرف قبل إصابته بفيروس كورونا، قد بدأ الاستعداد للمشاركة كضيف شرف في حفل ينتجه مهرجان قرطاج الدولي لتكريم الفنان الشعبي الكبير الهادي حبوبة صاحب أغنية «هاك دللي» التي أداها الفنان حسين الجسمي، ومقرر عرضه في أغسطس المقبل.