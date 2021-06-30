والد حسام حبيب يطالب الفنانة شيرين بتنفيذ وعدها

المصدر: البيان

طالب حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، الفنانة شرين عبد الوهاب زوجة ابنه بتنفيذ وعدها له قبل زواجها من حسام، وذلك عبر حساب جديد أنشأه على إنستغرام بعد تسريب تسجيل صوتي له يتحدث فيه عن رغبة ابنه في الزواج على شيرين وأنه متحكم في كل أموالها وأمور عديدة.

وفى بداية رسالة حسين حبيب لابنه وشيرين عبد الوهاب قال "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم الدادة دودي في لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي لزوجته في عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهي تستحقه عن جداره".

وتابع "أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربي الأولى اللي أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وإنت باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف العام".

وأضاف "أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش اكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دي حجة البليد الكسول أما عن نفسي آسف لكل ما بدر مني".