شريهان تعلق على أزمة التسجيل المُسرب لوالد حسام حبيب

المصدر: دبي – البيان

في أول تعليق لها على موقف الفنان حسام حبيب، من التسجيل الصوتي المُسرب لوالده حسين حبيب، منذ يومين، قالت الفنانة شريهان إن الرجولة أفعال وليست أقوالاً. لافتة إلى أن الرجل الحقيقي يظهر وقت الشدائد.

وعلقت الفنانة المصرية عبر صفحتها في «تويتر»: «الرجولة أفعال وليست أقوال.. حسام حبيب».

وكان الفنان «حبيب» رد على التسجيل الصوتي -الذي نفى والده كونه صوته مؤكدًا على أن التسجيل مُزيف- ساخرًا: «إيه رأيكم فيا وأنا بضحك على شيرين؟ وواخد الكريديت كارد بتاعتها؟ بكرة بقى هنعملكو فيديو من المحكمة».

واتهم حبيب عدداً من الأشخاص بالسعي إلى استغلال زوجته الفنانة، شيرين عبدالوهاب، ووصف بعضهم بأقرب الناس إليهما، وأنهم يريدون الإيقاع بينهما، وأضاف: «إنه ساعد شيرين في فهم حقوقها، وأكد أن شيرين لديها شركة تدير أعمالها وليس له علاقة بها».

وقال: «إن شيرين لا تحتاج إلى من يصدر لها أوامر أو أن يوجهها، لأنه تزوجها وهي أنجح مطربة في الوطن العربي».

في المقابل، علّقت الفنانة «عبدالوهاب» على التسجيل الصوتي، الذي وصفه حماها بالمزيف، قائلة عبر «تويتر»: «أنا كلي كده بتاعت حسام، وجوزي ابن ناس ومتأصل وابن عائلة محترمة جدًا».

وأضافت: «حسام رجل مفيش زيه خلاص، ومقبلش أي غلط ضد أهله أو عيلته، والرجل بقاله 4 سنين متجوزني، ومعملش أغنية سنجل لنفسه حتى، وربنا سخره لي ولابنتي لحمايتنا»، وأردفت: «حسام طلع كل التعابين اللي في حياتي، ونضف حياتنا كلها، وحسام يحبني أكتر من نفسي، ولم يضرني أبدًا».