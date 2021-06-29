الفنانة أروى تكشف حقيقة إصابتها بحروق في وجهها

المصدر: البيان

كشفت المطربة اليمنية أروى حقيقة إصابتها بحروق وكدمات في وجهها، موضحةً عدم صحة مثل تلك الشائعات المتداولة عنها.

وقالت أروى، اليوم، عبر حسابها الشخصي في "تويتر": "لم أُصَبْ بأي جروح أو كدمات أو حروق في وجهي كما يتم التناقل"، مؤكدةً أن "جميع هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً".

وأضافت: "أجريت جلسات الموجات فوق الصوتية التي أدت إلى تورم بسيط في بشرتي"، مطمئنةً جمهورها ومحبيها بأن بشرتها أصبحت الآن في حالة ممتازة.

وأعربت عن شكرها للجميع على سؤالهم عنها، مطالبةً بتحرِّي الدقة في الخبر قبل نشره.