تطورات جديدة حول الحالة الصحية لجيهان السادات

المصدر: البيان

كشفت عائلة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل الحالة الصحية لأرملته جيهان السادات، التي تمر بأزمة صحية شديدة.

تعاني من السرطان

وقالت عائلة السادات، إن جيهان تعاني من السرطان منذ فترة كبيرة وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاج ثم عادت إلى مصر ومنذ حوالى أسابيع مرت بأزمة صحية أودعت على أثرها بمركز طبي عالمي لتلقي العلاج اللازم.

منع الزيارة

وأوضحت عائلة السادات أن الفريق الطبي المعالج للسيدة جيهان السادات منع الزيارة عنها لنظرا لحالتها الحرجة.

حالتها حرجة

وأكد رئيس حزب السادات الديمقراطي عفت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات أن الأوضاع الصحية بالنسبة للسيدة جيهان السادات مستقرة ورغم هذا الاستقرار إلا أن حالتها الصحية متأخرة وحرجة ولا يوجد تدهور كما يردد البعض.

وأشار السادات إلى أنها بغرفة العناية المركزة ولم تنتقل إلى غرفة عادية، داعيا "المواطنين مواصلة الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يمن عليها شفاء لا يغادر سقما".

وقال إنه لا توجد مضاعفات جديدة للسيدة جيهان السادات، إلا أنه أكد أيضا أن حالتها الصحية حرجة ولا زالت بغرفة العناية المركزة، مشيرا إلى أن الزيارة ممنوعة عنها وتتلقى بروتوكول علاج منظما يشبه لحد كبير بروتوكول العلاج الذي تلقته في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن جيهان السادات كانت في رحلة علاج بأمريكا منذ فترة ثم عادت إلى مصر، ومنذ حوالى أسابيع مرت بأزمة صحية وتم نقلها لأحد المراكز الطبية الكبرى وتم وضعها بغرفة عناية مركزة.