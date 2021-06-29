للملكة إليزابيث في حقيبة يدها مآرب أخرى.. تعرف إليها

المصدر: البيان

لا تستخدم الملكة إليزابيث، التي تبلغ من العمر 95 عاما، حقيبة اليد لوضع أغراضها الشخصية فقط، بل تستعين بها أيضا لإرسال إيماءات ورسائل لموظفي قصرها "بشكل خفي" وبدون الحاجة للكلام.

ففي يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، استخدمت ملكة بريطانيا حقيبة يدها لإعطاء الموظفين الملكيين إشارة سرية خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء بوريس جونسون في قصر باكنغهام، وهو أول لقاء أسبوعي يعقد مع الملكة شخصيا منذ قبل بدء الإغلاق.

وأشارت التقارير المحلية إلى أن الإيماءة الصغيرة المتمثلة في وضع حقيبة اليد على كرسي، كانت تعني أن الملكة تريد عدم الانزعاج وأنها سعيدة بإجراء محادثة طويلة مع ضيفها.

أما في حال وضعت الحقيبة على الأرض، فهذا يعني أنها ترغب في إنهاء المحادثة على الفور ومرافقة الضيف إلى خارج القصر.

ويرمز وجود الحقيبة على الطاولة إلى وصول المحادثة إلى مراحلها الأخيرة وأن الملكة تستعد للمغادرة، وفق قناة "مونت كارلو" الدولية.