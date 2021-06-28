شيرين عبد الوهاب: مفيش خطر على حياتي

المصدر: البيان

علقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على أزمة تسريبات والد زوجها حسام حبيب، برد صوتي على حسابها في تويتر.

وقالت شيرين عبد الوهاب: "عاوزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، مفيش خطر على حياتي .. اللي حصل محتاج أرد عليه، مضيفة حسام جوزي اللي أنا معشراه إنسان من أنضف رجال الدنيا ومحترم ومتربي وبيحبني أكثر من نفسه ".

أضافت: هو لا يستحق من الجميع كمية القسوة دي لأنكوا لا تعرفوه جيدا، الراجل اللي ربنا وضعه في طريقي في الوقت اللي كنت فيه متدمرة وفي حالة انكسار، أعاد لي الثقة، ربنا اللي باعتهولي وربنا مش بيعمل حاجة وحشة ".

اختتمت: حسام بيحبنا أنا وبناتي أكثر من نفسه، عندما تزوجني لم يستفد من ورائي بأي شيء، كما تحدثت عن حماتها حيث قالت "هي ست عظيمة وحسام رجل نقي وربنا أرسله لي".