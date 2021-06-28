شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتعلق على تسريب والد زوجها

المصدر: البيان

خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها لتعلق رسميا على أزمة التسريب الصوتي الذي نشرته إحدى المجلات اللبنانية لوالد زوجها، الفنان حسام حبيب، والذي يكشف عن خيانته لها وتخطيطه للاستيلاء على أموالها.

وعلقت "شيرين" قائلة: "الرد الصوتي لي على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقائق... شكرا لكم"، وذلك خلال تغريدة لها على حسابها في تويتر.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مساء أمس الأحد تسريباً صوتياً منسوباً لـحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، يتحدث فيه عن خطة نجله للزواج سرا على زوجته شيرين عبدالوهاب.

وجاء في التسريب الصوتي خطة والد حسام حبيب لزواج نجله سراً على شيرين عبد الوهاب، من أجل إنجاب أطفال، كما اعترف فيه بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار.

من جهته، نفى والد حسام حبيب علاقته بالتسريب الصوتي قائلاً: "كل ما أثير هو كذب وافتراء .. وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، ده مش صوتي.