علا غانم تكشف عن عمرها الحقيقي

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية علا غانم أن عمرها الحقيقي 50 عاماً ، مشيرة إلى أنها تزوجت في سن السابعة عشرة.

وأوضحت علا ، عن سبب زواجها المبكر في عمر الـ 17 ، قائلة: "كانت موضة الزواج المبكر في الوقت دا"، لتقاطعها الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "بس إنت مش قديمة أوي كده إنتي صغيرة برضه"، لترد "غانم": قائلة "أنا خلاص هكمل 50 سنة آخر نوفمبر القادم "لترد الحديدي قائلة: "جرأة برضه إنك تقولي السن كده؟!".

وأضافت "علا" في حوارها لبرنامج "كلمة أخيرة " على فضائية "ON E " "أنا مبسوطة وسعيدة وعاوزة أنبسط بحياتي والناس تقول شوفوا الست الي عندها 50 سنة شكلها عامل إزاي؟!، موضحة: أيا كان الشكل إيه حلو أو وحش عاوزة أستمتع بسني عاوزة أفرح في كل مراحل حياتي وأعمل عيد ميلاد".

وتابعت: "معملتش عيد ميلاد قبل كده لكن هعمله السنة دي لأن سن الخمسين مهم جدًا والناس هنا في أمريكا بتحتفل بعيد الميلاد مرتين في سن 16 وسن 50 وده سن مهم بالنسبة لي، عشان البنات بنسبة كبيرة بتكون إتجوزت وده سن يعني الانجازات والعمل وبعدها تبقى فترة تقييم هل اللي عملته صح ؟ أو كنت راضية عن حياتي؟ هل لعبتها صح ولا كنت غبية ".

وكشفت "علا" قائلة: "في بعض الأحيان كنت بحس إني اتأخرت في الوجود مع بناتي، ساعات كنت بحس إني غلط وإني تأخرت في قرار الابتعاد كنت عاوزة أقعد مع البنات قبل زواجهم كانوا بيكبروا قدامي وبيتخرجوا ويتجوزوا".