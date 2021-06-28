«خلف الكواليس» فيلم إماراتي يجمع الفنانين العرب

المصدر: دبي - البيان

تعمل الكاتبة الإماراتية شهناز عبد الرزاق البستكي، على إنجاز فيلم «خلف الكواليس»، وهو فيلم روائي طويل، يجمع بين أجواء الأدب والثقافة والرومانسية والفكاهية، مع رسائل أخلاقية وإنسانية، وتدور أحداثه في محيط الجامعة، والعلاقات بين الطلبة والطالبات والدكاترة والأساتذة، وحيز التنافس، سواء للنجاح أو على صعيد العاطفة، وما يحدث من أحداث خلف كواليس الجامعة. كما أن أبطال الفيلم من دول عربية مختلفة، مثل مصر وسوريا والإمارات والعراق والمغرب والسعودية والجزائر وعمان، وهذا التنوع يعكس مجتمع الإمارات، كما يدعم الأعمال العربية المشتركة.

مشاركة عربية

الفيلم فكرة وسيناريو وشريك أساسي في الإنتاج، الكاتبة شهناز البستكي، إخراج قيس داحول، ومخرج منفذ ظلال جابي، ومدير الإنتاج عبد الرحمن الحمادي، ومن بطولة نسمة عبد الرحمن، محمد غباشي، محمد المنصوري، علي طيفور، أية حلمي، إيمان الكتبي، رونيدا ياسمين، حسين محمد، أحمد خالد، سيدرا الزول، سعيد عبدو، أيمن سمير، عماد جرجس، خليفة المطروشي، جميلة المغربي، أحمد يوسف.

وتقول شهناز البستكي: لدي اهتمام بجمع كافة الجنسيات العربية بقدر المستطاع، وحسب الظروف المتاحة في عمل مشترك واحد، وقد أسست سابقاً جمعية «إثراء الذات للثقافة» في مصر، لدعم الموهوبين والمفكرين، وتم إقامة عدة فعاليات ومهرجانات لدعم الموهوبين. وسعدت كثيراً من خلال إنتاج هذا الفيلم، وأرى شغف الموهوبين والممثلين للعمل، حيث إن فئة الموهوبين، هم من الفئات الاجتماعية الذين يحتاجون إلى الدعم، وهم في بداية مشوارهم الفني.

شهناز البستكي درست البكالريوس في الهندسة المدنية بالكويت، وحصلت على الماجستير تخصص المنشآت في جامعة سيتي يونيفرسيتي في لندن، ومتفرغة لأعمالها الخاصة.