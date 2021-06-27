وفاة المنتجة المصرية اعتماد خورشيد

المصدر: البيان

توفيت اليوم الأحد المنتجة المصرية اعتماد خورشيد، وفق ما أعلن ابنها إيهاب خورشيد، في تصريحات صحفية.

وكانت المنتجة اعتماد خورشيد قد نقلت للمستشفى منذ فترة في حالة حرجة، ودخلت بعدها غرفة العناية المركزة، وبعد استقرار حالتها الصحية قرر الأطباء خروجها، وفقا لموقع مصراوي.

وولدت اعتماد خورشيد في 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

وأسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".