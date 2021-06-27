علا غانم تكشف سبب اختفائها وحقيقة اعتزالها

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية علا غانم في أول ظهور لها بعد غياب طويل عن الوسط الفني، انفصالها عن زوجها في البداية دون طلاق من أجل تربية بناتهم، وبعد الطلاق ظلا محافظين على الصداقة بينهما.

وأعلنت الفنانة علاغانم لـ برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي عودتها للاستقرار في مصر، نافية كل ما تردد عن اعتزالها الفن، وأكدت أنها اختارت في السنوات الماضية البقاء بجوار ابنتيها .

وأضافت :" عشت معهم لحظات جميلة، حيث زوجت الصغيرة ولدي حفيدين أحدهم سنتين والآخر سنة وشهرين، ومنذ بضعة أيام عدت لمصر وزوجت الكبيرة كاميليا منذ بضعة أيام.

وتابعت: "سوف أستقر بمصر مع بنتي الكبيرة كاميليا، وأشعر الآن بقسوة شديدة من الوحدة بعد ما البنات مشيوا، فرحنالهم جدًا بس خلاص مشيوا في بيت تاني".

واعترفت الفنانة المصرية إنها غير راضية عن بعض أعمالها الفنية لأنها وافقت على تقديمهم من أجل احتياجها للمال للإنفاق على نفسها وعلى ابنتيها وستختار الأعمال القادمة بعناية شديدة.

وكشفت علا عن افتتاحها شركة في كاليفورنيا وفندق للكلاب، وقالت: حققت نجاح كبير في المجال وعاملة قلق للبرندات الكبيرة هناك اللي عندهم 30 أو 40 فرع رغم أن عندي فرعين فقط.