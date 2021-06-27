إيمي سمير غانم تقلق الجميع حول صحة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان



كشفت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، ابنة الفنان الراحل سمير غانم، عن الحالة الصحية لوالدتها، الفنانة دلال عبد العزيز، طالبة من الجمهور "الدعاء" لشفاء أمها.

إلا أن إيمي سمير غانم أعادت القلق للجميع، بعدما نشرت صورة لوالدتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة "أرجو الدعاء لأمي.. تعبانة.. يا رب".

وأتت هذه الكلمات بعد ساعات من تأكيد الفنانة إلهام شاهين على أنها زارت دلال في المستشفى وكانت في حالة جيدة وتحدثت معها.

فيما جاء كلام إيمي ليؤكد ما قاله رامي رضوان قبل يومين، والذي أكد أن الحالة الصحية لوالدة زوجته تمر بمطبات صعبة، ولا يمكن وصفها بأنها مستقرة.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا، في أبريل الماضي، وانتقلت على إثرها للمستشفى قبل أن يصاب زوجها الفنان سمير غانم بفيروس كورونا ويرحل عن دنيانا نتيجة تأثره بالمرض.