«إيجمونت» عرض مسرحي ألماني في بغداد

المصدر: بغداد - د ب أ

وصف وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم أمس العرض المسرحي والموسيقي المشترك بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار ومعهد جوته الألماني، بأنه فرصة لاستعادة النشاطات المسرحية والنشاطات الثقافية في العراق.

وقال الوزير في بيان صحافي: «حضرنا مساء الخميس العرض المسرحي الموسيقي المشترك بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار ومعهد جوته الألماني (ايجمونت) على خشبة المسرح الوطني والعمل من إخراج الألمانية استريد فيشيرت، وتمثيل فرقة المسرح الوطني العراقي وموسيقى الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية بقيادة المايسترو كريم كنعان وصفي».

وأضاف إن مسرحية «ايجمونت» وهي من المسرحيات المعروفة والمشهورة للكاتب الألماني جوته، بمصاحبة موسيقى سيمفونية للفنان الكبير بتهوفن عرضت بعد تدريبات استمرت أكثر من شهر مع المخرجة الألمانية وكادر التمثيل العراقي.

ووصف الوزير العراقي العرض المسرحي بأنه «فرصة لاستعادة النشاطات المسرحية على المسرح الوطني العراقي والتعاون مع المؤسسات الثقافية الأجنبية المرموقة مثل معهد جوتة».

وقال «سنستمر في تنظيم هذه الأعمال تدريجياً لاستعادة حياتنا الطبيعية، وإن مشاركة الوزارة في معرض بغداد الدولي للكتاب خلال الشهر الحالي وتنظيم هذا العرض المسرحي يبين رغبة العراقيين في استعادة حياتهم الثقافية والاجتماعية والطبيعية». وحضر العرض عدد من كبار المسؤولين العراقيين وسفراء عدد من الدول الأجنبية المعتمدين لدى العراق وممثلة مكتب الأمم المتحدة في العراق وجمهور كبير.