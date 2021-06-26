حسابات النجوم على مواقع التواصل سوق غنائية نشطة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مع بدء موسم الصيف، تشهد السوق الغنائية نشاطاً لافتاً، حيث بدأ العديد من النجوم العرب بالكشف عن أعمالهم الجديدة، واستعداداتهم لإحياء حفلات موسيقية ستقام في أماكن مختلفة، بموازاة ذلك، شهدت مواقع التواصل، نشاطاً اجتماعياً لافتاً لعدد من النجوم. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بجملة من التغريدات، والبداية كانت من الفنانة أحلام التي توجهت عبر «تويتر» بالتهنئة لزميلتها اللبنانية هيفاء وهبي، على أغنيتها الجديدة «لو كنت» التي قدمتها برفقة زميلها المصري أكرم حسني، وكتبت أحلام على تويتر: «ديڤا، وستظلين ديڤا، مبروك حبيبتي هيفاء وهبي»، لترد عليها هيفاء بالقول: (حبيبة قلبي، شكراً كتير، الله يبارك فيك)، حيث جاءت هذه التهنئة بعد مرور نحو أسبوع على منح أحلام الفنانة المصرية شيرين لقب «الملكة».

وبرفقة الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، أطل الفنان فايز السعيد عبر حسابه على «انستغرام»، مرفقاً الفيديو بتعليق كتب فيه: (يا ترى شنو نطبخ أنا ونهى.. مفاجأة من العيار الثقيل، ولأول مرة نارية). السعيد أكد في المقطع المصور إنه بصدد تلحين إحدى قصائد نهى نبيل، حيث أبدى إعجابه بكلماتها، لتكون تلك هي أول أغنية يقدمها السعيد من كلمات نهى نبيل، ويتم تلحينها خلال 48 ساعة.

تفاعل واسع

وحظيت أغنية «انتهى» للفنانة بلقيس، بتفاعل واسع على «التواصل الاجتماعي»، حيث تجاوزت عدد مشاهداتها على «يوتيوب» خلال 3 أيام، حاجز 3 ملايين مشاهدة، الأغنية من كلمات مشاري إبراهيم وألحان عبدالعزيز الويس، وعلقت عليها الفنانة أصالة بالقول: «انتهى وكأنه لم يكن»، متمنيةً لها دوام التقدم والتوفيق.

من جانبه، كشف الفنان عبد المجيد عبد الله، عبر «تويتر»، عن مجموعة من الأسماء التي تعاونت معه في ألبومه المقبل الذي يستعد لطرحه في الفترة المقبلة. إذ أعلن عن مشاركة عدد من الشعراء مثل: واحد، سعود البابطين، العالية، الجادل، عبد الرحمن العثمان، ومن بين الملحنين: طارق محمد، وياسر بو علي، الذي بدوره أشرف على الألبوم مع الموزع الموسيقي عصام الشرايطي. في المقابل، بدأ عدد من نجوم الخليج، الاستعداد للإطلالة على الجمهور من خلال حفلات الرياض، ومن بينهم الفنان ماجد المهندس، الذي سيقيم حفله في 2 يوليو المقبل، وعلق المهندس على حسابه في تويتر، كاتباً: «ألتقيكم في جدة»، ويعيش المهندس حالياً نشاطاً غنائياً متجدداً بعد تصوير أحدث أعماله الغنائية في منطقة العلا، الأمر ذاته انسحب على الفنانة نوال الكويتية التي تشارك هي الأخرى في حفلات الرياض، حيث ستقيم حفلها في مطلع يوليو المقبل، وكشفت نوال عبر حساباتها على «التواصل الاجتماعي» عن بدء الاستعدادات للحفل.

تفاعل لافت

تفاعل لافت، شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفنانة السعودية ريم عبدالله التي نعت والدها عبر «سناب شات»، حيث كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي، ادعو له بالرحمة والمغفرة، الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته»، حيث بادر العديد من النجوم إلى تقديم واجب العزاء لريم في وفاة والدها.

وبعيداً عن النشاط الغنائي، كانت ريما الرحباني قد فاجأت الجميع بالصورة التي تجمعها مع والدتها السيدة فيروز، وعلقت عليها بالقول: «سيلفي والماضي خلفي»، حيث حظيت الصورة بانتشار واسع على «التواصل الاجتماعي»، خاصة وإنها تعد الإطلالة الأولى للسيدة فيروز، منذ قيام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارتها في بيتها وتكريمها، وكانت ريما الرحباني قد تسلمت أخيراً الطابع البريدي الخاص بالسيدة فيروز، كما تسلمت لوحة تذكارية لطابع خاص بالأخوين رحباني بمناسبة ذكرى رحيل عاصي الرحباني الخامسة والثلاثين ويوم الموسيقى.

جائزة نوبل

أما الفنانة هند صبري، فكشفت عبر حساباتها، عن تسلمها شهادة جائزة نوبل للسلام، من برنامج الأغذية العالمي، تقديراً «لتفانيها وعملها ومساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020. وعلقت هند، وهي إحدى سفراء النوايا الحسنة للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقول:»مبروك لبرنامج الأغذية العالمي ولجميع زملائي الذين نالوا هذا الشرف من خلال عملهم على توفير حياة أفضل للناس، ومنحنا عالمًا أفضل، عالمٌ خالٍ من الجوع. أنا فخورة جداً لأني جزء من هذه الأسرة«.

في حين، نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، صورة لزوجها معاذ العمري، وهو يحمل طفلتهما الأولى، والتي اختارت لها اسم»سلمى«، وعلقت بالقول:»شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة التي غمرتمونا فيها وكنتم جزءاً من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى «سلمى».

من طرفه، وعد الفنان المغربي سعد المجرد جمهوره بمجموعة من المفاجآت التي يحضر لها بمناسبة فصل الصيف، جاء ذلك من خلال حسابه على «انستغرام» الذي نشر عليه إحدى صوره القديمة، مرفقاً إياها بتعليق كتب فيه: «صباح الخير للجميع، لقد اشتقت لكم كثيراً، اشتغل على الكثير من المفاجآت في هذا الصيف، كونوا على استعداد إذن، قريباً، بالمناسبة هذه الصورة ليست جديدة، لا زلت أشقر».