97765 تذكرة لــ 25 فيلماً متنوعاً

المصدر: دبي ـ غسان خروب

باعت صالات السينما المحلية 97765 تذكرة خلال الفترة الممتدة من 17 – 19 يونيو الجاري، والتي شهدت عرض 25 فيلماً متنوعاً، تنافست جميعها على الوصول إلى المركز الأول والذي كان من نصيب فيلم الانيمشن (Luca)، الذي يعد باكورة تجارب انريكو كاساروزا الإخراجية، حيث بدا محظوظاً.



لم يكد فيلم (Luca) أن يرى النور على شاشات السينما المحلية، حتى تمكن من صعود درجات شباك التذاكر المحلي، ليسكن في المركز الأول، بعد بيعه 32102 تذكرة، في أول افتتاحية له محلياً، ليزيح من طريقه فيلم الرعب «مكان هادئ 2» (A QUIET PLACE PART II) الذي تراجع نحو المركز الثاني، بعد بيعه 25942 تذكرة خلال الفترة من 17 – 19 يونيو الجاري، رافعاً رصيده إلى 126720 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً، في حين جاء فيلم «كرويلا» (CRUELLA) في المركز الثالث، بعد بيعه لـ 12601 تذكرة خلال الفترة ذاتها، ليرفع إجمالي رصيده إلى 187133 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل 4 أسابيع. وبحسب إحصائيات شباك التذاكر المحلي الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي، فقد جاء فيلم الرعب (THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT) في المركز الرابع، بعد بيعه 7536 تذكرة، ليصل إجمالي مبيعات تذاكره إلى 124412 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل 3 أسابيع، أما المركز الخامس فقد كان من نصيب فيلم «فاست اند فيوريوس 9» الذي باع 7520 تذكرة، ليصل إجمالي مبيعات تذاكره إلى 408975 منذ بدء عروضه قبل 5 أسابيع.



الفترة ذاتها شهدت انطلاق عروض مجموعة من الأفلام الجديدة، على رأسها فيلم الانيمشن «الرحلة» (THE JOURNEY)، الذي جاء في المرتبة الثامنة، وكذلك فيلم (THE POWER) الذي حل تاسعاً، وأيضاً فيلمي (IN THE HEIGHTS) و(FLASHBACK) اللذين احتلا المرتبة الـ 10 و11 على التوالي.







في المقابل، تستعد الصالات المحلية حالياً لفتح أبوابها أمام مجموعة من الأفلام الجديدة، حيث نستعرض منها 3 أعمال من المقرر أن تعرض قريباً.







The Forever Purge



• إخراج: إيفيراردو فاليريو جوت



• بطولة: جوش لوكاس، ليفين رامبين، آنا دي لا ريغيورا



ينتمي هذا الفيلم إلى سلسلة «التطهير» التي مضى منها 4 أجزاء، ولكن حكايته تمضي إلى مستوى جديد، فهي على خلاف كل الأجزاء الماضية، حيث كان «التطهير» الذي تباح فيه جميع جرائم القتل على مدار ليلة واحدة في العام، ينتهي مع شروق اليوم التالي، يقرر مجموعة من المجرمين الاستمرار بممارسة الطقوس بعد انتهاء الوقت المسموح فيه بممارسة التطهير.









The Misfits



• إخراج: ريني هارلين



• تمثيل: بيرس بروسنان ورامي جابر وهيرميون كورفيلد وجيمي تشونغ ومايك دي أنجيلو



فيلم أكشن، تم تصويره وإنتاجه بالكامل في الإمارات، وتدور حبكته حول اللص الدولي الذكي ريتشارد بيس الذي يستطيع الهرب من سجن شديد الحراسة، ليدخل في مطاردات عنيفة مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالية، وينتهي به المطاف مطارداً من قبل فرقة متخصصة في سرقة الأغنياء وتعمل على طريقة «روبن هود»









Monsters of Man



• إخراج: مارك تويا



• بطولة: ميل ماكدونو، بريت توتر، جوزيه روسيت، ديفيد هافرتي





تتعاون شركة روبوتات مع عميل فاسد من وكالة المخابرات المركزية، من أجل القيام بعملية عسكرية لتدمير 4 نماذج من الروبوتات لشركة منافسة، ولكن سرعان ما تتحول الأمور إلى مذبحة وتصبح حياة الجميع في خطر.