Transformers: Rise of the Beasts.. الصراع يتجدد في 2022

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تكن مسيرة «المتحولون» (Transformers) في سنواتها الأخيرة وردية، وبدأت تفقد تأثيرها على شباك التذاكر العالمي، فلم يحقق فيلمها (The Last Knight) الصادر في 2017 أداءً نقدياً وتجارياً لافتاً، ليأتي من بعده في العام التالي فيلم «بامبليبي» (Bumblebee) المشتق عن السلسلة، ليزيد «الطين بلة»، فلم يحقق هو الآخر طموحات الشركة المنتجة، التي يبدو أنها آثرت أن توقف إنتاج السلسلة لوهلة من الزمن، والقيام بعملية «إعادة حسابات»، لضمان إعادة السلسلة إلى مسارها الصحيح الذي بدأته في 2007، مع ظهور أول أجزائها.



«إعادة الحسابات» تلك أفضت إلى قرار إنتاج جزء جديد من السلسلة سيحمل عنوان (Transformers: Rise of the Beasts)، والذي بدت الشركة المنتجة تراهن عليه، في ظل اتخاذ الأحداث مساراً مغايراً «نوعاً ما» لما دأبت عليه السلسلة، مؤسساً بذلك لحبكة جديدة ومختلفة، تستند في الأساس على إرث «المتحولون» الذين استطاعوا في سنواتهم الماضية جمع ما يقارب المليار دولار على شباك التذاكر العالمي.



الخطوة الجديدة، التي مضت فيها الشركة المنتجة كانت تتطلب «التعاقد مع مؤلف جديد، وهو الكاتب ماركو راميريز»، فيما أسندت مهمة الإخراج إلى ستيفن كابيل جونيور، لتختار الشركة المنتجة من يونيو 2022 موعداً لعرض الفيلم في صالات السينما العالمية، وهو ما أكده المنتج لورينزو دي بونفينتورا، في تصريحات أدلى بها أخيراً، أكد فيها أن «أحداث الفيلم ستبدأ من 1994»، مبيناً أن اختيار هذا العام، تم بعناية لضمان عدم تقاطع الأحداث مع جملة أفلام «المتحولون» الخمسة التي أخرجها مايكل باي، (على الرغم من أن الأفلام الخمسة لم تكن ثابتة تماماً من ناحية قوانين الزمان والمكان).



وفق التقارير المقبلة من هوليوود، فإن الفيلم الجديد لن يكون على غرار «بامبليبي»، الذي صمم ليكون فيلماً أصغر وأكثر حميمية، حيث يتوقع أن يحمل «ظهور الوحوش» بين مشاهده «قصة رائعة، تمكنها من السير على «سكة» الأفلام التي أخرجها مايكل باي، حيث الأحداث هذه المرة ستنتقل إلى مدينة نيويورك، وسنشهد فيها ظهور شخصيتين بشريتين جديدتين هما: إيلينا (الممثلة دومينيك فيشباك) التي تلعب دور باحثة في القطع الأثرية، و«نوح» (الممثل أنتوني راموس)، خبير إلكترونيات عسكري سابق يعيش مع عائلته في بروكلين، كما سيتم أيضاً نقل الأحداث إلى بيرو، ليقتنص القائمون على الفيلم، فرصة «نادرة للتصوير في أطلال الإنكا القديمة في ماتشو بيتشو»».



عدد من المواقع المهتمة بالشأن السينمائي، ومن بينها «فارايتي» نقلت عن بونفينتورا «إن الفيلم الجديد سيشهد أيضاً ظهور «بريدانكونز» و«ماكسيمالز» و«تيروركونز»». ووفق التصريحات فإن الصراع بين «الاوتوبوت» و«دسبتكون» سيتخذ منحى جديداً، حيث سنشهد فيه ظهور «قبائل» جديدة من «المتحولون»، إلا أن ذلك لا يعني إن السلسلة ستتخلى عن مجموعة الشخصيات التي ظهرت في السلسلة السابقة. وبحسب بونفينتورا، فإن الفيلم الجديد سيشهد ظهور «اوتميوس برايم» و«بامبليبي»، مؤكداً أن الممثل بيتر كولين سيواصل لعب شخصيته السابقة في الفيلم الجديد.