Suddenly.. جيك جيلنهال وفانيسا كيربي معاً

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حضور لافت يمتلكه الممثل الأمريكي جيك جيلنهال على الشاشة الكبيرة، فقد تعود بفضل حرفيته في ارتداء «ثوب» أي شخصية يتقمصها، أن يبهر المتفرج، في قدرته على الغوص في أعماق الشخصيات بخيرها وشرها، وبقدرته على التفاعل معها بشكل لافت، متسلحاً بنبرته الهادئة، التي تمكنه من «توريط» المتفرج في متابعة أعماله حتى النهاية، حيث يمتاز جيك جيلنهال بإتقانه الشديد في انتقاء شخصياته بعناية. الحال ذاته ينسحب على الممثلة البريطانية فانيسا كيربي، التي لفتت الأنظار إليها في فيلم (Pieces of A Woman) أو «بقايا امرأة»، المقتبس من تجربة حقيقية.



ويبدو أن جيلنهال ومعه زميلته فانيسا، قد باتا يقفان على أعتاب تجربة جديدة، تجمعهما معاً، ليقدمان أمام المتفرج بعضاً من سحر ملامح الشخصيات التي يجسدانها، حيث سيلتقيان معاً تحت ظلال فيلم (Suddenly) الذي يستلهم حكايته من بين دفتي رواية (Soudain Seuls) للكاتبة ايزابيل أوتيسييه، والصادرة باللغة الفرنسية، وأحداثها تدور حول زوجين يمضيان في رحلة أحلامهما التي سرعان ما تتحول إلى كابوس، بعد أن تتقطع بهما السبل على جزيرة في جنوب المحيط الأطلسي، ويتوجب عليهما العمل معاً والكفاح من أجل البقاء.



جمالية الرواية وفق موقع «ديدلاين» الأمريكي، تكمن في كونها تسلط الضوء على «ديناميكيات العلاقات، ومن خلالها تسعى إلى تقديم مرآة للمجتمع الحديث»، وكان الموقع قد أشار إلى أن حقوق الرواية الفرنسية قد بيعت خلال فعاليات سوق كان السينمائي الافتراضي، مبيناً أن صياغة سيناريو الفيلم سيتولاها السيناريست توماس بيديجين، الذي سبق له تأليف نصوص أفلام (Rust And Bone) و(Dheepan) و(Prophet)، ومعظمها فازت بسعفة كان السينمائي الذهبية.



اختيار جيلنهال وكذلك كيربي لم يكن «خطوة اعتباطية»، حيث الأول سبق له العمل مع السيناريست بيديجين في مسلسل (The Sisters Brothers)، كما أن لديه قائمة طويلة من الأفلام الناجحة، بينما كيربي سبق لها المشاركة في 3 أفلام من سلسلة «مهمة مستحيلة» إلى جانب «فاست اند فيوريوس» واستطاعت في فيلمها الأخير «بقايا امرأة» أن تثبت قدرتها على لعب الشخصيات المركبة.



«الفيلم يريد أن يحلل الديناميكيات العميقة للعلاقات الاجتماعية في ظل المجتمعات الحديثة»، بهذا التعبير، وصف السيناريست توماس بيديجين، سيناريو الفيلم الجديد، قائلاً: «تتجلى ملامح هذه العلاقات بوضوح عندما تواجه مواقف الحياة والموت في بيئة رائعة ولكنها معادية»، مضيفاً: «جيك وفانيسا هما زوجان يحلمان بالارتقاء في الفيلم إلى مستويات جديدة».