غير قادرة على الحركة.. تطور في حالة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان

نفى مصدر مقرب من الفنانة المصرية الشهيرة دلال عبد العزيز مغادراتها العناية المركزة التي تمكث بها في أحد مستشفيات القاهرة منذ فترة.

وشدد المصدر أن الوضع الصحي للفنانة لا يسمح الآن بإبلاغها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، وغير قادرة على التحرك، وتم فقط نقلها من غرفة لأخرى، داخل العناية المركزة.

وأوضحت نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الشرط الوحيد الذي يحدد قرار خروج دلال عبد العزيز من المستشفى هو قدرتها على التخلي عن الأكسجين الصناعي والتنفس بمفردها بصورة طبيعية.

وأشارت نهال عنبر إلى أنه لا يوجد موعد محدد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى، لكنهم يأملون في أن تتحسن بصورة أكبر قريبا.

وكان الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، قد علق على تداول خبر عن دلال عبد العزيز بشأن تحسن حالتها الصحية ونقلها من العناية المركزة إلى غرفة عادية، قائلا: "لعله فأل خير، المعلومات ليست حقيقية، وحقيقة الأمر أنها انتقلت من غرفة عناية مركزة إلى غرفة عناية أخرى، ومجازفة أن يحصل أي نوع من المجهود أو الحركة لها في هذا الوقت".



وأضاف رضوان، "الحالة الصحية لا يمكن أن توصف أنها تشهد تحسنا كبيرا، ونرجو الاستمرار في الدعاء لها، ويارب حالتها تستقر، وبناشد الصحفيين التحقق من الأخبار قبل نشرها".