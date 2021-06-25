ميلين فارمر وطاهر رحيم في لجنة تحكيم مهرجان كان

المصدر: باريس - رويترز

قال منظمو مهرجان كان السينمائي أمس إنه وقع الاختيار على المغنية الفرنسية ميلين فارمر والممثل الفرنسي جزائري الأصل طاهر رحيم والممثلة وكاتبة السيناريو الأمريكية ماجي جيلنهال والمخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيلو ليكونوا أعضاء في لجنة تحكيم المهرجان الذي يقام في يوليو تموز.

ومن المنتظر أن يرأس المخرج سبايك لي لجنة التحكيم في مهرجان العام الحالي الذي أرجئ من مايو إلى يوليو. وكان لي رئيساً للجنة التحكيم في العام الماضي، ولكن ألغي الحدث بسبب جائحة كوفيد 19.

ومع تخفيف قيود مكافحة الجائحة تتزايد آمال نجوم السينما العالمية في حضور المهرجان الذي يقام على ساحل ريفييرا الفرنسي ويمنح جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم.

وستضم لجنة التحكيم أيضاً الممثل الكوري الجنوبي سونج كانج-هو أحد أبطال فيلم (باراسايت) «الطفيل» الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في 2019.