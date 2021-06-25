«ستراي كيدز» سفراء كوريا الجنوبية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

عُين أعضاء فرقة البوب الكورية «ستراي كيدز» كسفراء للدعاية لكوريا الجنوبية خلال مشاركتها بمعرض إكسبو دبي 2020 المرتقب، وجرى الإعلان عن الخبر خلال احتفال أقيم بمركز كوترا الدولي للمؤتمرات في سيول يوم 23 يونيو، نقلاً عن موقع «كي بوب ستارز» الكوري. وظهرت فرقة Stray kids الكورية لأول مرة في 25 مارس 2018، وهي تتألف من مجموعة فتيان من كوريا الجنوبية شكلتها شركة «جاي واي بي» الترفيهية من خلال برنامج واقعي يعود لعام 2017 ويدعى «ستراي كيدز».

وبحسب مواقع إخبارية، ظهرت أغانيها بعد فترة قصيرة على مخطط جاون ومخطط بيلبورد، وفي 25 مارس 2018، ظهرت ستراي كيدز لأول مرة بشكل رسمي بألبوم مصغر يحمل عنوان (أي أم نات).

قدمت فرقة البوب الكورية أول جولة خارجية لها في 14 أبريل في اليابان، تلتها جولات أخرى محلية ودولية، وفي كل جولة كانت تكتسب مزيداً من المعجبين الذين ساهموا بشكل كبير في نجاحها السريع.

طرحت ستراي كيدز منذ ذلك الحين عدداً من الأغاني والألبومات التي لاقت استحسان المعجبين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بعض الأغاني بالإنجليزية واليابانية.