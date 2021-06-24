ليلى حلاوة تهاجم الفنانة ياسمين عبدالعزيز بشراسة

المصدر: البيان

هاجمت ليلى ابنة رجل الأعمال المصرية محمد حلاوة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، طليقة والدها، بشراسة، ووجهت لها رسالة قاسية على حسابها في إنستغرام.

وكتبت ابنة محمد حلاوة: «إوعي تدّعي حاجة مش فيكي. أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد. أنت اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير».

وأضافت: «الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة، يا ريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل. انتي اللي قاطعانا عن أخواتنا من يوم ما اتولدوا، وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها».

واختتمت حديثها قائلة: «عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك».

وشهدت الأيام الماضية مناوشات بين ياسمين عبد العزيز وبوسي شلبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وازدادت حدة الأزمة بعد استضافة الأخيرة للفنانة ريهام حجاج، لتتحدث عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق ياسمين عبد العزيز.