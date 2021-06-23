نجل الفنان السعودي خالد سامي يكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان

كشف نجل الفنان السعودي خالد سامي تطورات حالته الصحية، مؤكداً استقرارها بعدما أكمل 21 يوماً في الغيبوبة.

وقال تركي، أمس، عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "اليوم يكمل أبوي 21 يوم بالغيبوبة".

وأضاف: "الحالة مستقرة، لكن ما في شي نقدر نسويه علشان نساعد بأنه يقوم غير الدعاء والانتظار، يومياً أنا عند أبوي أنتظر اللحظة اللي يقوم فيها، دعواتكم يا أحبة".

يُذكر أن خالد سامي هو أحد أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وقد واجه خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات الصحية التي أجبرته على دخول المستشفى عدة مرات.