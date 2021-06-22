أسما شريف منير تكشف حقيقة زواجها بالمصور حسام أنتيكا

المصدر: دبي - البيان

كشفت خبيرة التجميل أسما، ابنة الفنان المصري الكبير شريف منير، حقيقة زواجها بالمصور الفوتوغرافي حسام أنتيكا.

وقالت أسما، اليوم، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام": "تنويه عشان الناس الظياطة اللطيفة، نقولها تاني ومرة أخيرة: أنتيكا أخويا الصغير بلاش تجويد".

وأضافت، معلِّقةً على صورة مرفقة تجمعهما: "أوعدكم لما ارتبط هعرفكم، أصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب أنكم تفرحولي مش هخبي".

وتفاعل حسام أنتيكا مع ما نشرته أسما، قائلاً: "ست الكل وأختي الكبيرة".

يُذكر أن أسما شريف منير كانت قد أعلنت، في أبريل الماضي، طلاقها من الفنان المصري محمود حجازي والد ابنتها، مناشدةً جمهورها ومحبيها احترام خصوصيتها وعدم المبالغة في الأمر بإثارة الشائعات.