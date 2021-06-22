لماذا ترفض النقابة التصريح بالحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز؟

المصدر: دبي ــ البيان

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر والمسؤولة عن الملف الطبي لنقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، أن الإعلامي رامي رضوان رفض الإدلاء بتصريحات عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز إلا من خلاله هو فقط، موضحة أنها لن تصرح عن معلومات عن حالتها الصحية بعد طلب أسرتها بذلك.

وقالت عنبر «مقدرش أصرح بأي تصريحات عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، لأن هذا كان طلب الإعلامي رامي رضوان، بعدم التصريح عن حالتها الصحية إلا من خلاله فقط، إلا بعد طلب أسرتها، والطلب الوحيد فقط أن الجمهور يدعوا لها أن ربنا يشفيها ويعافيها» وفقا للمصري اليوم.

وكان المطرب علي الألفي تساءل عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، على صفحته على «فيسبوك» قائلا :»حد يعرف أي أخبار عن مدام دلال عبدالعزيز؟»، حيث علق الصديق المقرب من العائلة الفنان عمرو وهبة على المنشور وكتب: «صباح الفل يا علوه مش بحب اتكلم باسم الأسرة وأقول أخبار.. بس من خلال اتصالي بيهم للأسف لسه الوضع غير مستقر خالص».

وتواصل الفنانة دلال عبدالعزيز العلاج من مضاعفات فيروس كورونا إذ لاتزال تحتاج للأكسجين وتعاني نقصا منه.

وتغيبت دلال عبدالعزيز عن المشاركة في تشييع جثمان زوجها الفنان الكبير سمير غانم لتواجدها في العناية المركزة واستمرار حالتها الصحية السيئة.