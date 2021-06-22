فنانة مغربية تعلن نبأ طلاقها بعد عام من وقوعه

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المطربة المغربية هدى سعد نبأ طلاقها بعد عام كامل من إخفائه عن الإعلام.

وقالت هدى، في تصريحات خاصة لبرنامج ET بالعربي" إن نبأ انفصالها عن زوجها ووالد ابنها الوحيد صحيح، موضحةً أنها حرصت على إخفائه رغبةً في إبعاد حياتها الخاصة عن الأضواء.

وأضافت أن هذا السلوك كان ديدنها منذ بداية مسيرتها الفنية، مؤكدةً أنها تفضل الفصل بين الحياة الشخصية والنشاط الفني.

كانت هدى سعد قد تزوجت رجل أعمال خارج الوسط الفني، إذ استمر زواجهما خمس سنوات وأثمر عن طفلها الوحيد فارس، وترددت أنباء عن طلاقهما إلا أن الفنانة نفت ذلك بصورة غير مباشرة.