شقيق ياسمين عبدالعزيز يدخل على خط الأزمة مع ريهام حجاج

المصدر: دبي - البيان

دخل الفنان وائل عبدالعزيز على خط الأزمة الحاصلة بين شقيقته الممثلة ياسمين عبدالعزيز والفنانة ريهام حجاج زوجة طليقها محمد حلاوة، ودافع وائل عن شقيقته بعد تعرضها لانتقادات بسبب مجموعة من البوستات نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ربط بها الجمهور بينها وبين ظهور الفنانة ريهام حجاج في برنامج مع الإعلامية بوسي شلبي وحديثهما عن ياسمين.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قائلاً: «ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي، والأعلى أجراً، وده شيء يعلمه جيدا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي.. أفلامها محترمة بيدخلها كل العائلات بأطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس. وأظن إنها سعيدة في حياتها وفي قرارتها مؤخرا. وأظن إن الطرف الثاني سعيد بردوا في حياتهم».

وأضاف: «أخيرا أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدا عن المهاترات اللي مالهاش أي لازمة لأن هيظهر ناس كتيرة عايزة تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات».

واختتم وائل عبدالعزيز :«أتمنى نرجع نقفل على نفسينا تاني زي زمان ونبقي مبنعملش حاجة غير شغلنا وننبسط بنجاحاتنا والباقي من عمرنا نعيشه بسعادة وسلام. ولما نيجي نرد هيبقى بشغلنا وبالأرقام فقط.. وربنا يوفق ويهدي الجميع».

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد تداولت منشورات عبر حساباتها الرسمية جاء بها «جوز حرابيق.. على الله حكايتكم» بكوميك لزوجها الفنان أحمد العوضي عقب حلقة من برنامج الإعلامية بوسي شلبي استضافت خلالها الفنانة ريهام حجاج زوجة رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين ووالد طفلتها.

وظهرت الإعلامية بوسي شلبي في فيديو من لقاء لها مع أحد المحطات العربية أمس لتعلق «أظن الطرف الثاني لسه بيحب الطرف الأول» وهو التعليق الذي أثار جدلا كبيرا وهجوما على «شلبي» من متابعي ياسمين الذين أكدوا أنها سعيدة مع زوجها الفنان أحمد العوضي حاليا ولا تنشغل بأحد.