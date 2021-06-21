أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

المصدر: دبي- البيان

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة تجمعها بـ"خالتها" الفنانة المعتزلة نورا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام.

وعلقت: "أمي وحبيبتي وصاحبتي وخالتي، كل سنة وإنت في أحسن صحة وأحسن حال "

والفنانة نورا من مواليد 18 يونيو، شاركت في عدد من الأعمال الفنية الهامة، أبرزها: "العار"، "الكيف"، "عنتر شايل سيفه"، "ضربة شمس"، "أربعة في مهمة رسمية"، "جري الوحوش"، وغيرها من الأعمال.

اعتزلت نورا الفن وارتدت الحجاب عام 1996، وكان آخر أعمالها فيلم "الهاربان" والذي عرض عام 1993، بطولة النجم الراحل سمير غانم.

تركت الفنانة المصرية المعتزلة نورا بصمة فنية كبيرة بأعمالها، لا تزال محفورة بأذهان الجماهير، واحتفلت أخيراً ، بعيد ميلادها الـ67، حيث إنها من مواليد 18 يونيو عام 1954.

وبحسب صحيفة اليوم السابع اعتزلت نورا الفن في عز نجوميتها، حيث روت الممثلة عفاف شعيب أنهما كانتا في منزل نورا، وبعد أن استمعت للآية الكريمة (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) فدخلت "نورا" في نوبة بكاء قبل أن تقرر الاعتزال في هذه اللحظة وارتداء الحجاب.

واسم الفنانة نورا الحقيقي هو علوية مصطفى محمد قدري وهى شقيقة الفنانة بوسي، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، وبدأت نورا مشوارها الفني وهي طفلة فى السينما، حيث شاركت فى فيلم "وفاء للأبد" عام 1962، وبعدها بعامين شاركت فى فيلم "لوكاندة الفردوس"، وفى عام 1965 قدمت أيضاً دوراً في فيلم "الاعتراف" وفيلم "الليالي الطويلة" بعدها بثلاثة أعوام.

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