«الجونة» يكرم السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام سنوياً في المدينة السياحية المطلة على البحر الأحمر، تكريم الممثل المصري أحمد السقا بجائزة «الإنجاز الإبداعي».

وقال المهرجان في بيان، أمس، إنه سيمنح الجائزة للسقا خلال الدورة الخامسة، التي تقام في أكتوبر المقبل: «اعترافاً بمسيرته الاستثنائية، ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية، التي تمتد لأكثر من عقدين». وفي وقت سابق، أعلن المهرجان، الذي أسسه ويدعمه رجلا الأعمال نجيب وسميح ساويرس، إقامة دورته القادمة في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل. ونقل بيان للمهرجان عن السقا قوله: «بينما أسترجع مسيرتي، أتذكر جميع العظماء الذين أثروا في مسيرتي المهنية، وعلموني وألهموني. أنا ممتن جداً لهم، جنباً إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز، على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين».

ويبلغ أحمد السقا (48 عاماً)، وهو نجل رائد مسرح العرائس في مصر صلاح السقا، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية. قدم أكثر من 20 فيلماً، من بينها (أفريكانو) و(مافيا) و(حرب أطاليا) و(عن العشق والهوى) و(تيمور وشفيقة) و(الجزيرة) و(الديلر) و(إبراهيم الأبيض). وفي الدراما التلفزيونية، قدم العديد من المسلسلات، منها (رد قلبي) و(نصف ربيع الآخر) و(خطوط حمراء) و(الحصان الأسود) و(ولد الغلابة) و(نسل الأغراب).