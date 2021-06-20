أول تعليق لمحمد رمضان على اتهامه بالإساءة للفنانة سميرة عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

في أول رد على مزاعم شتمه للفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، نفى الفنان محمد رمضان هذا الكلام جملة وتفصيلاً وقال إنه لم يحدث إطلاقاً.

ورد على الأزمة المثارة مع الفنانة سميرة عبد العزيز، التي اتهمته بسبها وقذفها، نشر الفنان المصري فيديو في حسابه في "إنستغرام" قائلاً: "الكلام ده لم يحدث على الإطلاق عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده. وأكتر حاجة بسطتني أن جمهوري مصدقش الكلام ده من قبل ما اتكلم أو اقول حاجة".

وأضاف الفنان المصري: "حق الرد على كلام الاستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل احترامي وتقديري لها".