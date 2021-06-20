شريهان تصف مصور إعلان ظهرت فيه بـ "الرجل العظيم"
وصفت الفنانة المصرية شريهان المصور أحمد المرسي، بالرجل العظيم ومثال مشرف للإنسان المصري المبدع والفنان، وتوجهت بالشكر والثناء عليه وعلى قدراته الفنية والإنسانية.
وجاء حديث شريهان بعد تحقيق إعلان صورته في رمضان الماضي 60 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وكشفها لكواليس جديدة من تصوير الإعلان الذي حمل اسم «مع بعض أقوى» لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.
ونشرت النجمة المصرية عدة صور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مستعيدة من خلالها ذكريات التصوير مع المصور أحمد المرسي، وكتبت: «ربما يعرف الكثيرون هذا الرجل الأصيل والموهوب والمحترف، ومع ذلك يجب أن أقول إنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني قادرة على مواجهة أي كاميرا أمامكم جميعًا، هذا الرجل هو مثال للنقاء، والكرم، والأمانة، وأعظم صديق، وأب، والأهم من ذلك إنه فنان، ومحارب مخلص في عمله من أجل الاهتمام الخاص بالتفاصيل والكمال».
وتابعت: «إنه إيماني بحقيقة أن ما كان في يوم من الأيام، لا يزال يحتل مكانته؛ إنه أحمد المرسي وهذا يكفي.. لك كل إحترامي وتقديري وثقتي».
وأضافت موجهة الحديث لجمهورها: «أحتاج لإعطاء لحظة تقدير كبيرة لهذا الإنسان،وسط تعرّيفكم جميعًا بالتدريج، على أكثر الأشخاص دعمًا في حياتي الشخصية والمهنية. هذا الرجل الذي منحني القوة بطرق قد لا يدركها. لكنه الرجل الذي أكن له فخر لا ينتهي، وسأظل أكبر داعمة له في كل خطوة في رحلته».
واختتمت: «أنتَ رجل عظيم ومثال مشرف للإنسان المصري المبدع والفنان».
ومن جانبه علق مدير التصوير أحمد المرسي على المنشور ذاته، معربًا عن سعادته وتأثره بكلماتها، وموجهًا الشكر لها، واصفًا: «تأثرت بهذه الكلمات الجميلة، لم أجد الكلمات المناسبة للرد عليها! أشكرك على كونك الفنانة الجميلة التي أنتِ عليها، وعلى تعليمك لي وللجميع ما هو الفن الحقيقي».
وتابع: «أنتِ من أكثر الأشخاص الموهوبين الذين عملت معهم على الإطلاق، ويشرفني دائمًا التعاون معًا، وهذا على المستوى المهني فقط! لكن بالنسبة لي على المستوى الشخصي، أنتِ صديق رائع وشخص جميل داخليًا وخارجيًا. أنا اتشرفت بالعمل معكِ وفخور بأنني جزء من رحلتك، وفخور أيضًا بأن أكون جزءًا من حياتك. شكرًا لا تكفي، وربنا يديم الود بيننا».
يذكر أن شريهان عادت للشاشات في رمضان الماضي، بعد غياب أكثر من 27 عامًا، عقب إطلالتها التلفزيونية الأخيرة بفوازير «حاجات ومحتاجات» وذلك من خلال فيديو كليب استعراضي غنائي «مع بعض أقوى»، والذي تصدر تريند السوشيال ميديا اَنذاك، محققًا نسب مشاهدات تخطت الـ 60 مليون على موقع «يوتيوب».