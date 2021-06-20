شريهان تصف مصور إعلان ظهرت فيه بـ "الرجل العظيم"

المصدر: البيان الإلكتروني

وصفت الفنانة المصرية شريهان المصور أحمد المرسي، بالرجل العظيم ومثال مشرف للإنسان المصري المبدع والفنان، وتوجهت بالشكر والثناء عليه وعلى قدراته الفنية والإنسانية.

وجاء حديث شريهان بعد تحقيق إعلان صورته في رمضان الماضي 60 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وكشفها لكواليس جديدة من تصوير الإعلان الذي حمل اسم «مع بعض أقوى» لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.

ونشرت النجمة المصرية عدة صور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مستعيدة من خلالها ذكريات التصوير مع المصور أحمد المرسي، وكتبت: «ربما يعرف الكثيرون هذا الرجل الأصيل والموهوب والمحترف، ومع ذلك يجب أن أقول إنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني قادرة على مواجهة أي كاميرا أمامكم جميعًا، هذا الرجل هو مثال للنقاء، والكرم، والأمانة، وأعظم صديق، وأب، والأهم من ذلك إنه فنان، ومحارب مخلص في عمله من أجل الاهتمام الخاص بالتفاصيل والكمال».

وتابعت: «إنه إيماني بحقيقة أن ما كان في يوم من الأيام، لا يزال يحتل مكانته؛ إنه أحمد المرسي وهذا يكفي.. لك كل إحترامي وتقديري وثقتي».

وأضافت موجهة الحديث لجمهورها: «أحتاج لإعطاء لحظة تقدير كبيرة لهذا الإنسان،وسط تعرّيفكم جميعًا بالتدريج، على أكثر الأشخاص دعمًا في حياتي الشخصية والمهنية. هذا الرجل الذي منحني القوة بطرق قد لا يدركها. لكنه الرجل الذي أكن له فخر لا ينتهي، وسأظل أكبر داعمة له في كل خطوة في رحلته».

واختتمت: «أنتَ رجل عظيم ومثال مشرف للإنسان المصري المبدع والفنان».

ومن جانبه علق مدير التصوير أحمد المرسي على المنشور ذاته، معربًا عن سعادته وتأثره بكلماتها، وموجهًا الشكر لها، واصفًا: «تأثرت بهذه الكلمات الجميلة، لم أجد الكلمات المناسبة للرد عليها! أشكرك على كونك الفنانة الجميلة التي أنتِ عليها، وعلى تعليمك لي وللجميع ما هو الفن الحقيقي».

وتابع: «أنتِ من أكثر الأشخاص الموهوبين الذين عملت معهم على الإطلاق، ويشرفني دائمًا التعاون معًا، وهذا على المستوى المهني فقط! لكن بالنسبة لي على المستوى الشخصي، أنتِ صديق رائع وشخص جميل داخليًا وخارجيًا. أنا اتشرفت بالعمل معكِ وفخور بأنني جزء من رحلتك، وفخور أيضًا بأن أكون جزءًا من حياتك. شكرًا لا تكفي، وربنا يديم الود بيننا».

يذكر أن شريهان عادت للشاشات في رمضان الماضي، بعد غياب أكثر من 27 عامًا، عقب إطلالتها التلفزيونية الأخيرة بفوازير «حاجات ومحتاجات» وذلك من خلال فيديو كليب استعراضي غنائي «مع بعض أقوى»، والذي تصدر تريند السوشيال ميديا اَنذاك، محققًا نسب مشاهدات تخطت الـ 60 مليون على موقع «يوتيوب».