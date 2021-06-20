عملية قلب أم تجميل؟.. ميار الببلاوي تكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية ميار الببلاوي عن تطورات حالتها الصحية، بعد تضارب الأنباء عن طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها.

وأوضحت ميار، أمس، في بث مباشر عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك"، أن بعض المواقع تداولت أخباراً خاطئة عن معاناتها مشكلات في القلب، مؤكدةً أن قلبها بخير وأنها الآن في حالة أفضل.

ولفتت إلى أنها خضعت لعملية جراحية نسائية، نافيةً صحة شائعات إجرائها عملية تجميل.

وذكرت أنها ستخضع لعملية جراحية جديدة قريباً، إذ تم أخذ عينة من الرحم في العملية الأخيرة، وفي حال لم تكن النتيجة جيدة ستُجري عملية أكبر، مناشدةً كل جمهورها ومحبيها بالدعاء لها.

وأكدت أنها راضية بقضاء الله وقدره، موجهةً الشكر لمن وقفوا إلى جانبها خلال الفترة الماضية.

كانت ميار الببلاوي قد ظهرت في فيديو بث مباشر منذ أيام قبل دخولها غرفة العمليات بلحظات، ونشر ابنها صورتها عقب خروجها من غرفة العمليات دون توضيح حقيقة ما تعانيه.