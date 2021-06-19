حملة انتقادات تلاحق فنانة شهيرة بعد تقليدها محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

لاحقت الانتقادات اللاذعة الفنانة المصرية يسرا اللوزي بعد تقليدها الفنان محمد رمضان.

وكانت يسرا نشرت، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، صورة لها وهي تشير بسبابتها إلى الرقم (1)، على طريقة رمضان الذي اشتهر في الوسط الفني بـ"نمبر ون".

وأوضحت في تعليقها أن الأمر لا يعدو أن يكون دعابة، قائلةً: "لقيت الكرسي ده فى الكرافان فما قدرتش أقاوم اللحظة".

يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي مسلسل "طاقة حب"، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد يسري، ويشارك في بطولته النجوم: أحمد حاتم، وأحمد صفوت، وأنوشكا، وسامح الصريطي، ورشا مهدي، وآخرون.