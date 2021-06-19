نانسي عجرم تكشف طبيعة مرضها في حفل غنائي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، في حفل غنائي أحيته أمس في مصر، طبيعة المرض الذي أصابها، الأمر الذي أثار قلق جمهورها ومحبيها.

وتداول مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لنانسي من الحفل، حيث اعتذرت قبل تقديم أغنية جديدة عن تغيُّر صوتها، موضحةً أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت نانسي، ممازحة الجمهور: "لست مصابة بفيروس كورونا المستجد"، مؤكدةً أنها أجرت تحليل (PCR) وكانت نتيجته سلبية، لكنها أصيبت بالإنفلونزا.

يُذكر أن نانسي عجرم طرحت، خلال الأيام الماضية، أغنية جديدة من تحمل اسم "مشكلتك الوحيدي"، والعمل من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم رزق.