وفاة نجم "تيك توك" عمار البوريني وزجته إثر حادث تصادم

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي نجم "تيك توك" الأردني عمار البوريني وزوجته سماح العقرباوي، إثر حادث تصادم مع شاحنة على طريق النقب.

وخيمت حالة من الحزن والصدمة على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب وفاة البوريني وزوجته، في وقت نجت طفلتهما من الحادث وتتلقى العلاج حاليًا.

ونجحت الطواقم الطبية في مستشفى معان الحكومي في إجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة وإنقاذ جنينها ووضعه على الأجهزة الطبية، حسب بيان لمديرية الأمن العام، الخميس.

وقالت السلطات الأردنية إن "كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين سيارة تريلا ومركبة صغيرة على طريق النقب".

وأضاف بيان الأمن العام أنه "نتج عنه وفاة زوجان إثر تعرضهما لإصابات بالغة في الجسم وإصابة طفلتهما بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم".